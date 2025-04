Einkaufen und gleichzeitig etwas Gutes tun, am 25. April ist dies ausdrücklich gewünscht. Die Meininger Tafel und der Tegut-Supermarkt laden zu einer besonderen Aktion ein. Jeder, der am Freitag nach den Osterfeiertagen im Geschäft in der Landsberger Straße 2 seinen Wochenendeinkauf tätigt, kann Bedürftigen mit einer Lebensmittelspende helfen. „Wir wählten extra den Freitag aus, da an diesem Tag viele Kunden fürs Wochenende einkaufen“, sagt Dieter Weiprecht, Leiter des Meininger Hilfevereins. An einem Stand werden haltbare Lebensmittel wie Zucker, Mehl, Salz, Tee, Nudeln, Reis und mehr zur Auswahl aufgebaut sein. Wer die Organisation unterstützen möchte, wählt nach Belieben Produkte aus, bezahlt sie an der Kasse und überlässt diese dann den Tafelmitarbeitern im Ausgangsbereich.