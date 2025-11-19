Seit 2009 finden in Meiningen am Max-Reger-Konservatorium“ alljährlich die „Meininger Studientage“ statt. Ihren Ursprung haben sie bereits im Jahr 1966, dem 50. Todestag von Max Reger, in welchem die „Studientage für Kammermusik und Solospiel“ ins Leben gerufen wurden. Alle zwei Jahre trafen sich damals für jeweils eine Woche namhafte Reger-Interpreten mit Musikstudierenden, Orchestermusikern sowie Laien, um gründliche Interpretationsstudien, vorrangig mit Werken von Max Reger, zu betreiben. Bis 1980 erlebten die „Meininger Studientage“ in dieser Form ihre Fortsetzung. Mit ihrer Neuauflage vor 16 Jahren richtet sich die Zielgruppe nun an junge Nachwuchsmusikerinnen und -musiker. Von elf Jahren bis ins Studentenalter reisten auch in diesem Jahr wieder 22 Talente zum Intensiv-Unterricht bei Andreas Lehmann (Violine), Christian Wilm Müller (Klavier) und Tim Stolzenburg (Violoncello) an. Die drei Dozenten aus Weimar begleiten das Format immer wieder aufs Neue mit großem Enthusiasmus.