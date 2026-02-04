Dass in der Bevölkerungsentwicklung in Deutschland etwas gewaltig schief läuft, kann man anhand der Geburten- und Sterberegister schon seit Jahren nachvollziehen. Längst werden nicht mal annähernd so viele Kinder geboren, wie Menschen versterben. Das Missverhältnis war auch 2025 im Standesamtsbezirk Meiningen ziemlich drastisch, nämlich fast zwei zu eins: 540 Neugeborene können nicht wett machen, dass sich 1100 Menschen von dieser Welt verabschieden mussten.