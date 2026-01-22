Aufgepickt: Wird das eine billige Kopie?

Ich sage euch eines: Langsam habe ich die Nase voll von diesem Kran vor der Sparkassenfiliale in der Wettiner Straße. Nicht nur Fußgänger, Radfahrer und Autolenker am Boden müssen dieses hohe Monstrum seit gefühlt 100 Jahren umkurven. Selbst ich, oben in der Luft, trudle immer wieder neu um das gelb lackierte Gerät herum, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei kostet mich jeder zusätzliche Flügelschlag viel Kraft. Bin ja auch nicht mehr der Allerjüngste. Aber nein, die Damen und Herren der heimischen Schön-Stehbleib-Sparkasse waren wohl zum Betriebsausflug im kroatischen Pula. Anders kann ich mir das nicht erklären – oder warum steht der Kran seit Jahren vor dieser Baustelle? Der Sparkasse wird doch nicht etwa das Geld ausgegangen sein? Nee, glaube ich nicht. Oder doch?