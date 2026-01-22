 
Aufgepickt Wird das eine billige Kopie?

Der Stadtspatz grübelt über den Kran der Sparkasse in der Wettiner Straße. Der blockiert seit Jahren den Verkehr – oder hat das Arbeitsgerät eine ganz andere Bestimmung?

Ich sage euch eines: Langsam habe ich die Nase voll von diesem Kran vor der Sparkassenfiliale in der Wettiner Straße. Nicht nur Fußgänger, Radfahrer und Autolenker am Boden müssen dieses hohe Monstrum seit gefühlt 100 Jahren umkurven. Selbst ich, oben in der Luft, trudle immer wieder neu um das gelb lackierte Gerät herum, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei kostet mich jeder zusätzliche Flügelschlag viel Kraft. Bin ja auch nicht mehr der Allerjüngste. Aber nein, die Damen und Herren der heimischen Schön-Stehbleib-Sparkasse waren wohl zum Betriebsausflug im kroatischen Pula. Anders kann ich mir das nicht erklären – oder warum steht der Kran seit Jahren vor dieser Baustelle? Der Sparkasse wird doch nicht etwa das Geld ausgegangen sein? Nee, glaube ich nicht. Oder doch?

Aber nein, es hängt wahrscheinlich doch mit Pula zusammen. Dort gibt es den Hafen mit vier, fünf nachts bunt beleuchteten Kränen. Die sind ein Hingucker für Touristen. Vom gut erhaltenen antiken Amphitheater aus sieht man sie prima. Vermutlich wollen die Sparkassler langfristig vorbereitet für das Georgjahr eine ähnliche Attraktion schaffen: Den Blick vom Staatstheater Meiningen hinüber zum Kran, wow. Ach ja, die Beleuchtung fehlt noch!! Hoffentlich ist von Weihnachten die eine oder andere Lichterkette übrig geblieben. Dann wäre sie fertig: Die billige Kopie von Pulas Attraktion.

Nö? Was höre ich da? Das ist bloß eine normale Baustelle? Echt? Der Kran soll lediglich bis Ende Juni stehenbleiben? Nur bis dahin wurde die Verlängerung der Sondernutzung in der Wettiner Straße beantragt? Nur drei, vier Jahre Bauzeit? Langweilig, ich dachte es wird ein neuer Rekord, der den vom Berliner Flughafen toppen kann. Apropos, Flughafen. Gutes Stichwort: Ich mach mal den Abflug. Schau mich um, hin zu den anderen Baustellen in Männinge, in der Neu-Ulmer Straße oder beim neuen Stadt-Service und zu den Glasfaser-Bautrupps.

Euer Stadtspatz