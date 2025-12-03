Seit dem 11. 11. halten die Narren das Zepter der Macht bis Aschermittwoch in der Hand. So verwunderte es nicht, dass anstelle des Bürgermeisters MKG-Präsident Frank Schäfer mit Narrenkappe auf dem Kopf und einem „Mäninge Helau!“ auf den Lippen die jüngste Stadtratssitzung eröffnete. Dabei versäumte er es nicht, für die bevorstehenden Veranstaltungen wie den Herrenabend am 31. Januar, den Seniorenfasching am 5. Februar und die Prunksitzung am 7. Februar die Werbetrommel zu rühren. Die Weiberfastnacht-Veranstaltung ist bereits ausverkauft. Zugleich nutzte der MKG-Chef die Möglichkeit, sich auf das politische Geschehen einen Reim zu bilden, auch zur Brandmauer der CDU zur AfD: „Der Narr, lasst euch sagen, ist doch recht schlau. Da gibt’s keinen Mauerbau. Brandmauer? Leute, ehrlich jetzt? Die blockiert die Wirtschaft, bremst den Mut, spaltet das Volk und keinem tut sie gut. Das ganze Getue, das macht sie hie, unsere lang erkämpfte Demokratie.“