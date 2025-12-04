Die Stadt- und Kreisbibliothek „Anna Seghers“ in Meiningen genießt einen guten Ruf. Hier werden nicht nur Bücher und andere Medien ausgeliehen. Es ist auch ein Ort der Kultur und Begegnung, an dem regelmäßig Lesungen und Aufführungen stattfinden. Für Bürgermeister Fabian Giesder (SPD) trägt das Team um Leiterin Sylvia Gramann-Reepschläger mit ihren vielfältigen Angeboten zur kulturellen Bereicherung Meiningens bei. Auch digitale Offerten wie der Web-Katalog, die Thüringer Online-Bibliothek und das Filmstreaming-Angebot Filmfriend sind in der Stadt- und Kreisbibliothek zu finden.