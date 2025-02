Auf der Agenda des ersten Treffens in diesem Jahr standen zentrale Themen wie die Weiterentwicklung des Meiningen-Gutscheins, Veranstaltungen und Aktionen im Jahr 2025, verkaufsoffene Sonntage sowie die Wahl des Beirats der Meiningen GmbH. Zudem wurde über die Sauberkeit und Sicherheit in der Stadt, die Steigerung der Attraktivität der Innenstadt, Parkprobleme, Leerstände und die unzureichende Beleuchtung in der Ludwig-Chronegk-Straße diskutiert.