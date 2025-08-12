Die Stadtkirche Meiningen ist der Veranstaltungsort für das am Mittwoch, 13. August, um 19.30 Uhr beginnenden Konzert, welches ein abwechslungsreiches Programm mit Werken von Sigfrid Karg-Elert, Johann Sebastian Bach, Naji Hakim, Charles Gounod und Arno Landmann verspricht. Der Organist Jisung Kim (Orgel) studierte in Seoul, Köln und Paris. Die einflussreichsten unter seinen Lehrern waren Viktor Lukas, Michel Chapuis und Naji Hakim. Er ist Absolvent der Seoul Theological University und der Kölner Musikhochschule mit den Hauptfächern Orgel, Kirchenmusik, Improvisation, Komposition und Liedbegleitung. Nach seinem Debütkonzert in Europa 1994 in der Kölner Philharmonie gab er Konzerte in 75 Ländern. Er spielte alle Orgelwerke von Bach, Buxtehude, Couperin, Bruhns, Lübeck, Liszt, Mendelssohn, Brahms, Franck, Dubois, Schumann, Guilmant, Saint-Saëns, Messiaen und führte alle 16 Orgelkonzerte Händels unter eigener Leitung und Solo auf. Er ist Professor für Orgel und Improvisation an der Seoul Theological University in Korea.