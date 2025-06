In einem festlichen Gottesdienst sind am vergangenen Sonntag 19 Jugendliche in der Meininger Stadtkirche konfirmiert worden. Unter dem Motto „Möge die Liebe mit euch sein“ bekannte sich die Konfirmandengruppe zum christlichen Glauben und wurde feierlich gesegnet. Pfarrer Aaron Laßmann-Rogge erinnerte in seiner Predigt daran, dass Glauben mehr ist als Wissen – und dass Gottes Liebe alle menschlichen Maße übersteigt. Der biblische Predigttext aus dem Epheserbrief bildete dabei den roten Faden: „Ihr sollt die Liebe Christi begreifen – in ihrer Breite, Länge, Höhe und Tiefe.“ Persönliche Segensworte, Dank und Grüße von Familien und Gemeinde machten die Feier besonders. Die Junge Gemeinde brachte sich mit einem unterhaltsamen Konfirmanden-Quiz ein – ein letzter gemeinsamer Moment zwischen jüngerer und älterer Jugendgruppe.