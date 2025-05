Was ist den Meiningern im Zusammenleben wichtig? Mit dieser Frage sollten sich die Teilnehmer des 5. Stadtgesprächs am Mittwochabend im Volkshaus befassen. Wie soll man künftig in Krisen miteinander umgehen? Schnell zeigte sich, dass die vergangenen vier Runden bereits viele Antworten darauf gefunden hatten. In den Zusammenfassungen, die an den Tischen ausgelegt waren, standen sie säuberlich notiert: „Zuhören“, gehörte dazu, „Miteinander statt übereinander reden“, „Ideologisierung vermeiden“, „Andere Meinungen zulassen“.