Meininger Stadtfest: Lesermobil stoppt in Anton-Ulrich-Straße

Wer indes die Zeitung in Papier über alle Maßen schätzt, kann an diesem Tag ein besonderes Schnäppchen ergattern. Die Redaktion veräußert für den guten Zweck einen Teil ihrer archivierten Zeitungsbände. Die einzelnen Bücher mit den gesammelten original Tageblatt-Ausgaben von Monat zu Monat ab 1990 sind eine spannende Lektüre, ein interessanter Rückblick und ein originelles Geschenk für Jubiläen – sei es ein runder Geburtstag oder Hochzeitstag. Der Erlös soll dem Verein „Freies Wort hilft“ zugutekommen, der seit vielen Jahren unverschuldet in Not geratene Menschen in Südthüringen und anderswo unterstützt. Auch in der Meininger Region ist er schon aktiv geworden.