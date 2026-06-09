Meiningen kommt aus dem Feiern nicht raus. Auch wenn kein Georgjahr wäre, steigt nun die Vorfreude aufs Stadtfest. Die Veranstalter – die Stadt Meiningen und die Meiningen GmbH – setzen schon lange nicht mehr auf die ganz großen Künstlernamen, denn die lassen sich Selbigen heutzutage extrem gut bezahlen. „Im Mittelpunkt steht für uns der Anspruch: Lasst uns gemeinsam feiern und Spaß haben“, sagt Bürgermeister Fabian Giesder. Dass geht seiner Meinung nach auch ohne namhafte Stars: „Wir leisten uns nicht mehr diese ganz großen Künstler, sondern verzichten lieber darauf, von den Besuchern Eintritt zu nehmen. Unsere Künstler sind vielleicht noch nicht so bekannt, aber trotzdem klasse. Wir haben mit dieser Herangehensweise gute Erfahrungen gemacht“, versucht der Stadtchef klarzumachen, dass es sich durchaus nicht um ein Schmalspurprogramm handelt. Im Gegenteil: „Wir haben ein paar Neuerungen und stellen uns breiter auf. Es wird zum Beispiel eine zusätzliche Bühne im Bereich Chronegkstraße/Georgstraße geben, denn wir möchten viele Zielgruppen erreichen, auch die jüngeren. Es handelt sich um eine 360-Grad-Bühne. Man tanzt um den DJ herum – das wird spektakulär“, freut er sich.