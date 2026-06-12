Eigentlich ist alles wie immer zur Eröffnung des Meininger Stadtfestes am Freitagabend auf dem Töpfemarkt: Das Wetter ist mies. Kurz zeigt sich ein Stück blauer Himmel. Die Stimmung ist bestens. Das Fass Freibier steht bereit. Die Kreisjägerschaft bläst das große Halali. Der Bürgermeister ist anwesend, ebenso Rolf Baumann als Chef des Töpfemarktvereins, und natürlich die Hütesholle. Im Georgjahr sollte aber auch der Theaterherzog die Runde ergänzen. Er fehlt. Noch.