Die Kirche von Walldorf ist weit über die Grenzen des Dorfs nördlich von Meiningen hinaus bekannt. Nicht nur, weil sie als Kirchenburg schon von Weitem zu sehen ist. Sondern auch, weil ein verheerendes Feuer diese Kirche im April 2012 schwer beschädigt hatte – und sie dann mit großem ehrenamtlichen Engagement wieder aufgebaut worden ist. Am hölzernen Eingangstor zu dieser Anlage steht Janine Merz. Sie stand schon sehr oft hier.