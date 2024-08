Unterm Titel „2 Stimmen – 2 Gitarren – 2 Konzerte“ eröffnete die East West Connection zusammen mit Friend’n Fellow am Freitagabend das Konzertwochenende im Meininger Schlosshof. Kontraste gehörten zum Programm. Mit legendären Songs von Jimi Hendrix begannen Ron Randolf und Charlie Eitner von der East West Connection. Erstgenannter startete seine musikalische Laufbahn als US-amerikanischer Gitarrist in der Folkszene der 1960er Jahre. Gerhard „Charlie“ Eitner, gebürtiger Cottbuser, fing als Rockmusiker an, studierte später an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ in Berlin und spielte ab 1977 als Gitarrist in seiner Band „Fusion“. 1993 lernte er Ron Randolf bei einer Jamsession kennen, seither treten beide Musiker des Öfteren als East West Connection auf.