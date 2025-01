So sehen Sieger aus: Als die Anspannung zur Siegerehrung nach dem Silvesterlauf der Schulen im Meininger Schlosspark abgefallen war, hörte man die Teilnehmer aus der Grundschule Am Hahnberg in Oepfershausen nur noch singen. Zum zweiten Mal in Folge konnten sie im Meininger Schlosspark den 1. Platz und damit den Pokal für die „Aktivste Schule“ erlaufen. Zur Anzahl der unterrichteten Schüler jeder Schule wurde die Anzahl der Teilnehmer ins Verhältnis gesetzt und so der Sieger ermittelt. Da sich viele Mädchen und Jungen mit ihren Eltern auf den Weg nach Meiningen machten, folgte die verdiente Belohnung. Auch 2025 dürfen die Organisatoren vom PSV Meiningen mit Grundschülern aus Oepfershausen rechnen, denen die gut organisierte Veranstaltung zum Jahresausklang große Freude bereitete.