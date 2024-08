Kevin Hildebrand und Thomas Helfricht haben sich die leuchtgrüne Weste übergestreift und postieren sich kurz vor 7 Uhr in Meiningen in der Mauergasse/Ecke Synagogenweg. Es ist Donnerstag, der erste Schultag nach den Sommerferien und für die beiden Männer vom Meininger Bildungsträger ist es der erste Tag als Verkehrslotse. Schon kommen die ersten Kinder angetrabt, die in die nahe Schule am Pulverrasen strömen. Manche kommen in Begleitung ihrer Eltern, manche allein. Die Lotsen stoppen den Verkehr und sorgen dafür, dass die Passanten sicher über die Fahrbahn kommen. Und das mit guter Laune: Sie rufen den Kindern ein fröhliches „Guten Morgen“ zu und manchmal auch „Viel Spaß in der Schule!“. Es ist ziemlich viel Verkehr. Die Autofahrer, die kurz warten müssen, zeigen Verständnis. Manche grüßen die Lotsen freundlich, die bis zum Unterrichtsstart hier auf dem Posten bleiben.