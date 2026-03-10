Dass Schüler sich mit künstlicher Intelligenz (KI) beschäftigen, ist inzwischen nichts Besonderes mehr. Dass sie damit gleich zwei Preise holen, schon eher. Das Evangelische Gymnasium Meiningen ist in Essen bei einem Wettbewerb der Stiftung Naturwissenschaft und Kirche doppelt ausgezeichnet worden – mit einem Einzelpreis und dem Schulpreis. Im Mittelpunkt stand eine Frage, die erst einmal ziemlich gewaltig klingt: Kann KI an einen Gott glauben? Die Schüler mussten dazu einen dreiminütigen Clip und ein Thesenpapier einreichen. Es ging also nicht nur darum, eine steile Idee in den Raum zu stellen, sondern sich wirklich mit dem Thema auseinanderzusetzen.