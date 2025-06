Meininger Schloss: Shakespeare in Originalsprache

„Much ado about nothing“ (Viel Lärm um nichts“) – das Schauspiel von William Shakespeare wird am Montag, 23. Juni, in Meiningen in Originalsprache aufgeführt. Dazu kommt die American Drama Group Europe München in die Theaterstadt. Ihr Gastspiel wird im Schlosshof der Elisabethenburg zwei Mal zu erleben sein – um 11 Uhr und um 19.30 Uhr. Es wird ein mobiles Freilichttheater aufgebaut. Bei ungeeignetem Wetter tritt das Ensemble in der Schlosskirche auf. Karten gibt es zum Preis von 25 Euro (Sonderpreis für Schüler und Studenten 12 Euro) über www.adg-europe.com, sowie zu 30/15 Euro an der Kasse vor Ort.