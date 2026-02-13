Groß und breit mitten im Weg. So steht es demonstrativ in der aktuellen Ausstellung zur Bauerngalerie in Meiningens Schloss Elisabethenburg. Mit gutem Grund. Das Bild von Gerhard Renner zeigt den LPG-Vorsitzenden Helmut Wienand aus dem Kreis Hildburghausen im Gespräch mit einem Bauern. Der Mitarbeiter mit Hut und Kittel hatte sich dem Chef damals genauso in den Weg gestellt. Es muss wohl eine Angelegenheit gewesen sein, die damals keinen Aufschub vertrug und dringend besprochen werden musste. Der Meininger Künstler Gerhard Renner erinnert sich. Er fotografierte 1988 die Szene und verfolgte das Gespräch nicht bis zum Ende. Das selbstbewusste Auftreten des Bauern imponierte ihm damals aber. Und noch mehr gefiel ihm die zugewandte und nachdenkliche Haltung von Helmut Wienand aus Westhausen. „Er nahm das Problem ernst und ist nicht einfach weiter gegangen“, attestiert der Maler seinem Porträtierten bis heute mit Hochachtung.