Auch zum 461. Heiratsmarkt in Kaltennordheim vom 6. bis 10. Juni herrscht wieder diese „besondere Atmosphäre“ in der kleinen Rhönstadt. Es geht nicht mehr wie früher darum, ein Schätzchen außerhalb des eigenen Dorfes zu finden, wenngleich dies natürlich auch möglich ist. Mit Musik und allerlei Belustigungen, Schaustellern und vielen regionalen Angeboten verlockt der Markt zum Schauen, Genießen und Kaufen. An allen Tagen über Pfingsten kann man sich auf dem Rummel vergnügen. Ein buntes Markttreiben mit über 100 Händlern lädt ebenso ein. Geöffnet hat der Heiratsmarkt am Freitag von 16 bis 0.30 Uhr, von Samstag bis Montag von 10 bis 0.30 Uhr, am Dienstag von 11 bis 18 Uhr.