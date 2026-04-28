Donnerstag, 30. April

Traditionell werden am Vorabend des 1. Mai vielerorts Maifeuer entzündet. Der Club Henneburg lädt dazu in den Sechsacker in Henneberg ein. Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr, alle sind willkommen. Für Essen vom Grill und Getränke sorgen die Clubmitglieder. Ein Walpurgisfeuer hinterm Feuerwehrlöschteich in Seeba wird um 17.30 Uhr entzündet. Für Speisen und Getränke ist gesorgt. Ein Walpurgisfeuer lodert ab 17 Uhr am Charlottenhaus auf dem Dolmar. Es gibt Musik, Bratwurst und Bier. Zum Maifeuer lädt der Meininger Ortsteil Walldorf ein. Los geht es um 19 Uhr mit einem Laternen- und Fackelzug am 5. Block in der Melkerser Straße bis zum Sportplatz, wo Gegrilltes vom Rost angeboten wird. Für Musik sind die Metzelser Bergmusikanten zur Stelle. Auf dem Sportplatz werden zwei Fußballspiele ausgetragen, Anpfiff um 17.30 Uhr und 18.45 Uhr. Ebenfalls um 17.30 Uhr gibt es das traditionelle Maifeuer in Bettenhausen. Treffpunkt ist das Spartenheim. Für das leibliche Wohl und angenehme Atmosphäre ist gesorgt. In Oberweid wird um 18 Uhr durch den Sportverein Germania zum Maifeuer mit Speis und Trank auf den Sportplatz eingeladen. Zuvor, um 17.30 Uhr, startet am Kindergarten ein Fackelumzug. Auch die Feuerwehr in Mittelsdorf entzündet ein Feuer um 18 Uhr am Sportplatz. Auch Hunger und Durst werden gestillt. Am Festplatz in Klings findet am Donnerstag zur Walpurgisnacht ein gemütliches Zusammensein statt, organisiert vom Sportverein. Los geht es um 18 Uhr mit Lagerfeuer, Tanz der Hexen, Kinderhexen-Prüfung, Waldmeister-Bowle, Leckerem vom Grill und Musik. Gern dürfen Besucher auch passend verkleidet kommen.