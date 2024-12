>

Beim Adventssingen in der Kirche in Rentwertshausen sorgte unter anderem das „Rentwertshäuser Bläser-Trio“ für musikalische Unterhaltung und gute Stimmung an diesem trüben Sonntagnachmittag. Durchs Programm der von der Kirchgemeinde organisierten, alljährlich stattfindenden Zusammenkunft führte Florian Grünert (links). (Foto: /Christin Schippel)