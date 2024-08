Knapp 5000 der 21 500 Wahlberechtigten aus Meiningen mit seinen Ortsteilen sowie den von der Stadt betreuten Gemeinden Rippershausen und Untermaßfeld haben bereits die beiden Kreuze auf dem Stimmzettel zur Thüringer Landtagswahl gemacht. Das teilte Meiningens Wahlleiter Andreas Werner am Donnerstagvormittag mit. Nach Auskunft des städtischen Mitarbeiters sind rund 1000 weitere Briefwahlunterlagen ausgegeben worden, die bis zur Frist am Sonntag um 18 Uhr in der Stadtverwaltung eintreffen müssen. Er empfiehlt, die Unterlagen in den städtischen Briefkasten am Schlossrundbau einzuwerfen, der in kurzen Abständen geleert werde. Die Post stelle allerdings auch am Sonntag zu.