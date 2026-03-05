„Bei uns wird nicht gespart!“ – Unter diesem Motto ruft die Linkspartei in Schmalkalden-Meiningen am 8. März zu einer Kundgebung um 15 Uhr auf dem Meininger Marktplatz in Meiningen auf. Es sollen Themen wie Gesundheit, Sorgearbeit und Rente in den Vordergrund gerückt werden. Im Anschluss zu Redebeiträgen wird es Kaffee und Kuchen sowie eine Kinderbetreuung geben. „Frauen sind bis heute strukturell benachteiligt, tragen einen großen Teil der Sorgearbeit, erhalten geringere Gehälter und Renten“, erklärt die Co-Vorsitzende der Meininger Linken, Kreistagsabgeordnete und Anmelderin der Veranstaltung, Susanne Stelzl. „Frauenhäuser müssen schließen, Töpfe für Betroffene sexualisierter Gewalt werden gekürzt. Das darf nicht sein!“, heißt es in der Ankündigung. Daran dürfe nicht weiter gespart werden.