Radelwetter vom Feinsten und dazu stimmungsvolle Radler-Musik von Sunshine Brass – so gelang der Start in die Meininger Radelsaison, zumindest auf den ersten Blick, problemlos. Erstmals hatte die Stadt Meiningen alle großen und kleinen Rad-Begeisterten sowie die, die es gerne werden wollen, zur lockeren, geselligen und fröhlichen Eröffnung der Radsaison eingeladen. Die Anregung kam, so erzählte es Meiningen GmbH-Geschäftsführer Dirk Bradschetl zur Begrüßung, von Steffen Loch, der sich mit seinen Mitstreitern seit vielen Jahren mit dem Meiningen-Express für das Radfahren in und um Meiningen engagiert. Und so hatten sich verschiedene lokale Partner zusammengeschlossen, um dieses Event erstmals zu organisieren. Neben der Meiningen GmbH und dem Meiningen-Express waren das der Meininger Mountainbike Club und das Radhaus Meiningen. Unterstützung in Sachen Versorgung leistete der Meininger Feuerwehrverein. Und natürlich Petrus, der nach einem gruselig-nasskalten Freitag am Samstag für perfektes Wetter sorgte.