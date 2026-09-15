Ein Hahn, eine Katze, ein Hund und ein Esel wurden im Meininger Rautenkranz zwischen drei schrägen grauen Bretterwänden von Puppenspielerin Kerstin Wiese und ihrem Kollegen Falk Pieter Ulke zum Leben erweckt. Zwei schwarze Samtvorhänge dazu, eine Handvoll Requisiten, noch eine Maus und natürlich Musik – und schon konnte das turbulente Spiel, empfohlen für ein Publikum ab vier Jahren, beginnen. In weniger als einer Stunde war die bekannte Geschichte von den vier vom Hof gejagten Tieren erzählt. Die musikalische Ausgestaltung oblag Christopher Brunner. Text und Regie verantwortete Thomas Hänsel, die Wiederaufnahme-Regie lag bei Sebastian Putz.