„Advent, Advent, der Kantor rennt“, heißt es etwas forsch unter Kirchenmusikern in der Vorweihnachtszeit. Lachend kann das Meiningens Kreiskantor Sebastian Fuhrmann bestätigen. Über das ganze Jahr hinweg ist er für die musikalische Ausgestaltung von Gottesdiensten, die Leitung von Chören in verschiedenen Formationen von jung bis alt, sowie des Posaunenchors zuständig. In wöchentlicher Proben erarbeitet der Kantor mit seinen Laien-Ensembles Programme und Werke, die zu ganz verschiedenen Anlässen aufgeführt werden. Von großem Umfang sind dabei die Konzerte der Kantorei und das Kinder-Musical. Von großer klanglicher Weite zeugen dafür die Auftritte der Turmbläser im Advent, die bis weit über den Marktplatz hinaus in Meiningen zu hören sind.