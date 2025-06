Ein ruhiges Händchen und ein scharfes Auge sind am vergangenen Wochenende wieder gefragt gewesen auf der Meininger Schießsportanlage im Stiefelsgraben. Dort fand das traditionelle Stadtfest-Pokalschießen statt. In den Disziplinen Kleinkaliber-Gewehr, Kleinkaliber-Pistole sowie Bogenschießen konnten sich sowohl aktive Schützen als auch Gäste miteinander messen – selbstverständlich in getrennten Wertungsklassen. Für die besten Seniorenschützen in den KK-Disziplinen winkte darüber hinaus der begehrte Pokal des Bürgermeisters.