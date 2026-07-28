Die „Bephila“ gehört zu den traditionsreichsten regionalen Briefmarkenausstellungen Deutschlands. Sie wird nicht regelmäßig, sondern jeweils zu besonderen Anlässen veranstaltet. Die erste Berliner Philatelistische Ausstellung („Bephila“) wurde im Jahr 1957 im damaligen West-Berlin veranstaltet. In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg sollte sie den Wiederaufbau der organisierten Philatelie fördern und Sammler aus Berlin (West) und dem Bundesgebiet zusammenführen. Schon damals standen Wettbewerbsexponate, Fachliteratur und Händlerstände im Mittelpunkt.