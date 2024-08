An diesem Freitag um 11 Uhr öffnen die Meininger Parkwelten ihre Pforten. Drei Tage bis Sonntag können die Besucher über die Ausstellung schlendern. Nach Auskunft der Rhön Feeling Event GmbH aus Dermbach, die die Schau seit Jahren organisiert, können sich die Besucher auf Unterhaltung, Genüsse und abermals viele Offerten der Händle freuen. Sie bieten an ihren Ständen Produkte an, die nicht von der Stange kommen. So wird es handgemachte Kinderkleidung und Holzprodukte geben, ebenso Tassen oder Spardosen mit individueller Handschrift. Schmuck und Figuren aus Glas haben sie außerdem mit im Gepäck wie Getöpfertes, Seifen, Öle, Dekoratives oder Rhöner Schnitzkunst sowie Honig und Bienenwachskerzen. Die Meininger Parkwelten wollen auch eine gute Adresse für Information und Beratung sein. Interessierte können sich schlau machen zu Themen wie Gesundheit, altersgerechter Badumbau, Wärmepumpen, energetische Sanierung, Photovoltaik oder moderne Schlafsysteme. Die Angebote sind vielfältig. Verliehen wird am Sonntag auch der Energiesparpreis des Landkreises: Gute Beispiele sollen so gewürdigt werden und Schule machen.