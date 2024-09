Nur wenige Schritte hinterm Einlass hat sich die Polizei postiert. Sie macht Werbung in eigener Sache bei den Meininger Parkwelten. Polizeimeister-Anwärter Robin Wetzenstein-Ollenschläger erläutert Interessierten Details der Ausbildung und verteilt Buttons an Kinder. Er habe zunächst in der Landwirtschaft gearbeitet, acht Jahre lang, sich mit Mitte 20 dann aber entschieden, Polizist zu werden und die Eignungsprüfung zur Aufnahme an der Schule erfolgreich absolviert, erzählt er. In Kürze beginnt sein zweites Ausbildungsjahr. Bereut habe er den Berufswechsel nicht, so der Agrarbetriebswirt. Ein Vorteil für ihn als Theaterstädter ist auch, dass sich die Thüringer Polizeischule in Meiningen auf dem Drachenberg und damit direkt vor der Haustür befindet.