Samstagmittag kurz nach 12 Uhr. Aus dem Marstall-Innenhof dringt vertraute Musik: Das Rennsteiglied, die Hymne der Thüringer, schallt aus etlichen Kehlen. Volksmusik-Sängerin Marilena Kirchner fühlt sich in ihrem Element. Die 28-Jährige wandert durch die Bankreihen, fordert das Publikum zum Mitsingen auf. Gemeinsam mit ihrem Vater Harald bringt die talentierte Musikerin und Antenne-Bayern-Moderatorin an diesem Nachmittag das Publikum der Meininger Parkwelten mit Hits der Volksmusik- und Schlagerwelt in Stimmung.