Meininger Parkwelten: Schaufenster und Bühne zugleich

Welcher ist Händlerstand hat am besten gefallen?

Hotel-Wochenende gewinnen

Für unsere Leser, die die Parkwelten besuchen, gibt es neben dem Event an sich noch die Chance auf einen attraktiven Gewinn – zwei Übernachtungen im Familienhotel Rhön Feeling in Dermbach/Bernshausen für bis zu zwei Erwachsene und maximal drei Kinder. Die Teilnahme an der Verlosung, die eine Kooperation von HCS Medienwerk und dem Parkwelten-Veranstalter Rhön Feeling Events GmbH möglich macht, ist ganz einfach: Man muss sich nur beim Rundgang über das Messegelände im Schlosspark seinen Lieblingsstand/Aussteller merken. Und dann mit dieser Info eine E-Mail schreiben an info@rhoen-feeling-events.de mit dem Betreff „Verlosung Parkwelten“. Natürlich sollte man in der Mail die eigenen Kontaktdaten (Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse) nicht vergessen zu erwähnen. Nur so kommt man in den Lostopf. Der Gewinner kann sich über zwei Übernachtungen im Familienhotel Rhön Feeling für maximal zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder freuen. Die Buchung und Übernachtung ist bis zum 31.12.2026 möglich. Die Terminvereinbarung erfolgt nach Verfügbarkeit direkt mit dem Hotel.