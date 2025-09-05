 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Meiningen

  6. Schaufenster und Bühne zugleich

Meininger Parkwelten Schaufenster und Bühne zugleich

Erik Hande

Der Besuch des Schlossparks lohnt am Wochenende, denn die Meininger Parkwelten öffnen ihre Pforten. Aussteller präsentieren heimische Produkte, für Unterhaltung ist gesorgt.

 
Schließen

Diesen Artikel teilen

Meininger Parkwelten: Schaufenster und Bühne zugleich
1
Am Stand der Tanzschule Schmädicke wurde zur Eröffnung. getanzt. Foto: Erik Hande

Schwungvoll ging es auf dem Hof des Marstalls musikalisch in den Freitagnachmittag. Bürgermeister Fabian Giesder eröffnete dann gemeinsam mit Veranstalter Michael Heidinger von der Firma Rhön Feeling die Meininger Parkwelten 2025. Etwa 100 Händler stellen dieses Jahr im Schlosspark ihre Produkte, Leistungen und Angebote vor. In seinem kurzen Grußwort warb der Stadtchef vor den – leider wenigen - Eröffnungsgästen dafür, im lokalen Handel, bei den heimischen Firmen einzukaufen. „Ich bin stolz darauf, dass wir in Meiningen solch eine Gewerbeausstellung haben. Und ich bitte euch: Kauft regional ein“. Denn die Firmen aus der Stadt, dem Kreis und dem Land, egal ob Einzelhändler oder das mittelständische Firmen, würden die Wirtschaft in Schwung halten und viele Angebote für Privat und Unternehmen anbieten. „Dafür brauchen wir ein Schaufenster, damit sie sich vorstellen können“, ordnete der Bürgermeister den Stellenwert der Gewerbeausstellung ein.

Nach der Werbung weiterlesen

Die ersten Besucher informierten sich am Freitag. Foto: Erik Hande

Organisiert und veranstaltet wird diese von der Firma Rhön Feeling aus Bernshausen. Deren Geschäftsführer Michael Heidinger freute sich, erneut viele Händler der Region und von weiter her als Partner in den Parkwelten begrüßen zu können. Für ein umfangreiches Unterhaltungsprogramms sei ebenfalls gesorgt, lud er Jung und Alt ein, sich „zu informieren, zu schauen und zu kaufen“. Im Anschluss machten sich beide gemeinsam mit der Hütes-Holle Christiane Reißig-Zöller auf den Weg, um beim Rundgang über das Gelände die Stände selbst in Augenschein zu nehmen. An der Tanzschule Schmädicke wurde gleich flott getanzt. Schnell ein Blick auf die Karossen eines Autohändlers geworden, weiter zu den Herstellern und Händlern, die Tücher, wein oder Deko-Waren anbieten. Die Hütes-Holle war zwischendrin immer mal für ein Selfie der Besucher gefragt. Als Neuerung konnte Michael Heidinger den Gästen dieses Mal einen Mittelaltermarkt auf der Wiese hinter schloss Elisabethenburg empfehlen. Allerlei Musik, Kunsthandwerk und sogar ein kleines Kinder-Kettenkarussell warten auf der Wiese, entdeckt zu werden.

Der alkoholfreie Sekt mundete bestens. Foto: Erik Hande

Daneben der Infostand der Stadtwerke Meiningen, etliche Handwerksunternehmen offerieren ihre Leistungen und für die Liebhaber von Bildern und Kreativem gibt es ebenfalls viel zu erkunden. Am Stand des Funparks Inselberg ist Torwandschießen angesagt und wer neue Polstermöbel braucht wird bei den Meininger Parkwelten ebenfalls fündig. Für das leibliche Wohl gibt es Speisen und Getränke aus allen Ecken Deutschlands. Das kommen und Verweilen lohnt, waren sich Bürgermeister und Veranstalter einig.

Welcher ist Händlerstand hat am besten gefallen?

Hotel-Wochenende gewinnen
 Für unsere Leser, die die Parkwelten besuchen, gibt es neben dem Event an sich noch die Chance auf einen attraktiven Gewinn – zwei Übernachtungen im Familienhotel Rhön Feeling in Dermbach/Bernshausen für bis zu zwei Erwachsene und maximal drei Kinder. Die Teilnahme an der Verlosung, die eine Kooperation von HCS Medienwerk und dem Parkwelten-Veranstalter Rhön Feeling Events GmbH möglich macht, ist ganz einfach: Man muss sich nur beim Rundgang über das Messegelände im Schlosspark seinen Lieblingsstand/Aussteller merken. Und dann mit dieser Info eine E-Mail schreiben an info@rhoen-feeling-events.de mit dem Betreff „Verlosung Parkwelten“. Natürlich sollte man in der Mail die eigenen Kontaktdaten (Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse) nicht vergessen zu erwähnen. Nur so kommt man in den Lostopf. Der Gewinner kann sich über zwei Übernachtungen im Familienhotel Rhön Feeling für maximal zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder freuen. Die Buchung und Übernachtung ist bis zum 31.12.2026 möglich. Die Terminvereinbarung erfolgt nach Verfügbarkeit direkt mit dem Hotel.

Programm und Eintritt

Samstag
  Eintritt: 8 Euro, Kinder ab 6 Jahren 5 Euro, 11 Uhr Unterhaltung mit DJ Avantgarde, 12 Uhr Auftritt mit Marilena Kirchner, 12.30 Uhr Stadtblasorchester des Max-Reger-Konservatorium, 15 Uhr Tanzshow CTD Dance Studio, 15.30 Uhr Clown Lollywood, 16.30 Uhr Tanzschule Schmädicke

Sonntag
 Eintritt: 8 Euro, Kinder ab 6 Jahren 5 Euro, 11 Uhr – Walkingband Mr. Moonlight, 13 Uhr – Vortrag Andreas Schmäußer: „Menschen, Einrichtungen und Farbe“, 14.30 Uhr – Tanzschule Schmädicke, 15.30 Uhr – Schlager mit Wolfgang-Petry-Double, 16.30 Uhr – Tanzeinlage der Gumpoldias