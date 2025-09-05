Meininger Parkwelten: Schaufenster und Bühne zugleich

Schwungvoll ging es auf dem Hof des Marstalls musikalisch in den Freitagnachmittag. Bürgermeister Fabian Giesder eröffnete dann gemeinsam mit Veranstalter Michael Heidinger von der Firma Rhön Feeling die Meininger Parkwelten 2025. Etwa 100 Händler stellen dieses Jahr im Schlosspark ihre Produkte, Leistungen und Angebote vor. In seinem kurzen Grußwort warb der Stadtchef vor den – leider wenigen - Eröffnungsgästen dafür, im lokalen Handel, bei den heimischen Firmen einzukaufen. „Ich bin stolz darauf, dass wir in Meiningen solch eine Gewerbeausstellung haben. Und ich bitte euch: Kauft regional ein“. Denn die Firmen aus der Stadt, dem Kreis und dem Land, egal ob Einzelhändler oder das mittelständische Firmen, würden die Wirtschaft in Schwung halten und viele Angebote für Privat und Unternehmen anbieten. „Dafür brauchen wir ein Schaufenster, damit sie sich vorstellen können“, ordnete der Bürgermeister den Stellenwert der Gewerbeausstellung ein.