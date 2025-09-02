Meininger Parkwelten: Erneut mit buntem Rahmenprogramm

Vom 5. bis 7. September verwandeln sich Schlosspark und Marstall-Innenhof erneut in ein buntes Messe- und Erlebnisgelände. Bei den 12. Meininger Parkwelten erwarten die Besucher drei Tage voller Unterhaltung, kulinarischer Genüsse und außergewöhnlicher Angebote. Neben Händlern mit handgemachten Produkten – von Kleidung über Schmuck bis hin zu dekorativen Accessoires, Ölen, Seifen oder Rhöner Spezialitäten – wird das Messepublikum auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Anregungen rund um Wohnen, Gesundheit, Energie und Lifestyle erhalten. Fachleute informieren unter anderem über Wärmepumpen, Photovoltaik, Badumbau, moderne Schlafsysteme und vieles mehr.