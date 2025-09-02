 
Meininger Parkwelten Erneut mit buntem Rahmenprogramm

Gewerbeausstellungen gibt es viele, die Parkwelten gibt es nur in Meiningen. Die 12. Auflage startet am Freitag mit einem bunten Rahmenprogramm.

 
Die 12. Auflage der Meininger Parkwelten startet am Freitag im Schlosspark. Foto: SL Fotografie

Vom 5. bis 7. September verwandeln sich Schlosspark und Marstall-Innenhof erneut in ein buntes Messe- und Erlebnisgelände. Bei den 12. Meininger Parkwelten erwarten die Besucher drei Tage voller Unterhaltung, kulinarischer Genüsse und außergewöhnlicher Angebote. Neben Händlern mit handgemachten Produkten – von Kleidung über Schmuck bis hin zu dekorativen Accessoires, Ölen, Seifen oder Rhöner Spezialitäten – wird das Messepublikum auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Anregungen rund um Wohnen, Gesundheit, Energie und Lifestyle erhalten. Fachleute informieren unter anderem über Wärmepumpen, Photovoltaik, Badumbau, moderne Schlafsysteme und vieles mehr.

Nach der Werbung weiterlesen

Erstmals laden die Meininger Parkwelten in eine Fantasy- und Mittelalterwelt ein. Hier können Gäste historische Handwerkskunst erleben, in fantasievolle Welten eintauchen und bei Walking Acts, Vorführungen und Mitmachaktionen selbst Teil des Spektakels werden. Doch auch das übrige Rahmenprogramm kann sich sehen lassen: Hüpfburgen, Kinderschminken, Bastelangebote, Karate-Kurse, Clownshows und Tanzaufführungen machen den Messebesuch zu einem Erlebnis für die ganze Familie.

„Unser Ziel ist es, den Gästen nicht nur den typischen Messeflair, sondern ein erlebnisreiches Wochenende zu bieten“, erklärt Sascha Heller von der Rhön Feeling Events GmbH, die die Parkwelten organisiert. „Mit der Kombination aus Messe, Unterhaltung und mittelalterlichem Flair haben wir dieses Jahr ein besonders spannendes Konzept.“

Die „Meininger Parkwelten“ haben sich als Messe längst einen Namen gemacht. Viele Aussteller haben sich erneut angemeldet und bringen ausgewählte Offerten mit. Heimische Firmen stellen sich vor, Vereine und Institutionen präsentieren sich ebenso – eine große Vielfalt wartet auf die Besucher.

Auch für die Kulinarik ist gesorgt: leckere Bier- und Weinspezialitäten sowie feine Köstlichkeiten für den Hunger finden sich im Marstall-Innenhof.

Also: Kommen, erleben, amüsieren und Freunde treffen – wir sehen uns vom 5.–7. September 2025 in Meiningen! Freitag (Eröffnungstag), Eintritt: 5 Euro, Kinder ab 6 Jahren drei Euro •11 Uhr – Musikalische Unterhaltung mit DJ Avantgarde•14 Uhr – Eröffnung und Musikspaß mit der Modernwalking Band Gourilli•16 Uhr – Modenschau „Lieblingsstücke“ Samstag, Eintritt: 8 Euro, Kinder ab 6 Jahren fünf Euro•11 Uhr – Musikalische Unterhaltung mit DJ Avantgarde•12 Uhr – Deftiger Mittagstisch vom Henneberger Haus, Auftritt Schlagersängerin Marilena Kirchner•12.30 Uhr – Stadtblasorchester des Max-Reger-Konservatoriums (beim Kukki-Stand)•15 Uhr – Tanzshow CTD Dance Studio•15.30 Uhr – Clown Lollywood•16.30 Uhr – Tanzshow Tanzschule Schmädicke Sonntag, Familientag, Eintritt: 8 Euro, Kinder ab 6 Jahren fünf Euro •11 Uhr – Walkingband Mr. Moonlight•12 Uhr – Mittagstisch vom Henneberger Haus Meiningen mit DJ Avantgarde•13 Uhr – Vortrag Andreas Schmäußer: „Menschen, Einrichtungen und Farbe“ (ca. 15–20 Min.)•14.30 Uhr – Tanzschule Schmädicke mit Solotänzerinnen•15.30 Uhr – Schlager mit Wolfgang-PetryDouble•16.30 Uhr – Tanzeinlage der Gumpoldias

Öffnungszeiten Freitag bis Sonntag, 5. bis 7. September täglich von 11 bis 18 Uhr geöffnet, Kinder bis 6 Jahre haben freien Eintritt, Familienkarte (Sa und So) zwei Erwachsene und zwei Kinder (7 bis 15): 22 Euro, jedes weiter Kind vier Euro.