Sie haben ihre Fans und sie haben ihre Kritiker: die Meininger Parkwelten. Das war aber auch schon so, als sie noch Meininger Gewerbeausstellung, kurz MEGA, hießen. Doch die Aussteller wissen offenbar, wie wichtig diese alljährliche Gelegenheit für sie sein könnte, sich auf einer regionalen Verkaufs- und Ausstellungmesse zu zeigen, mit ihrer Präsenz Kunden zu interessieren, die sonst vielleicht online gekauft hätten, oder auch vielversprechenden neuen Kooperationspartnern über den Weg zu laufen. Heutzutage mehr denn je. Zu 90 Prozent sind die Ausstellerplätze deshalb schon jetzt, fünf Wochen vor dem Start der 13. Parkwelten-Ausgabe, belegt. „Wir haben momentan Zusagen von 85 Ausstellern, wären aber flexibel, wenn sich noch weitere anmelden möchten. Gerade für die Firmen der Region findet sich bestimmt noch ein Plätzchen, gegebenenfalls vergrößern wir den Ausstellungsbereich“, versichert Michael Heidinger, der Geschäftsführer der ausrichtenden Rhön-Feeling Events GmbH. Etwas Bedenkzeit bleibt noch. Anmeldeschluss ist erst Mitte August (über info@rhoen-feeling-events.de oder Telefon (0151) 70 58 40 35 ).