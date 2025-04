Das höchste Fest des Christentums feierten die Meininger am Samstag mit einem bunten Ostermarkt, veranstaltet von der Firma Rhön Feeling Messen & Märkte aus Dermbach. Sascha Heller und sein Team hatten mit Unterstützung der Stadtverwaltung dafür gesorgt, dass zahlreiche Händler in der Georgstraße, Anton-Ulrich-Straße und auf dem Markt rund um den geschmückten Heinrichsbrunnen ein buntes Sortiment an Waren ausbreiteten und zum Verkauf anboten. Auf den richtigen Mix, der Österliches, Frühlingshaftes, Nützliches, aber auch Unterhaltung bereithielt, ist schon bei der Vorauswahl geachtet worden.