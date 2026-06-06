Kinderherz was willst Du mehr an diesem Nachmittag? Da steht Ortsteilbürgermeister Steven Bamberg mit der Schere in der Hand bereit, endlich das rote Band durchzuschneiden und den neuen Spielplatz freizugeben. Er ruft alle Mädchen und Jungen herbei, sich neben ihn und Janine Merz, die stellvertretende Meininger Bürgermeisterin, aufzustellen. Eltern haben ihre Handys gezückt, um den Moment Wallbacher Ortsgeschichte festzuhalten: Seit zwei Jahrzehnten hat das Dorf mit seinen 320 Einwohnern endlich wieder einen Spielplatz!