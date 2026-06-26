Mit einem festlichen Eröffnungskonzert startet der Orgelsommer am 1. Juli in der Meininger Stadtkirche. Zu Gast ist der international renommierte französische Konzertorganist Jean-Baptiste Dupont aus Bordeaux. Jean-Baptiste Dupont ist bereits zum zweiten Mal Gast in Meiningen – sein erster Auftritt war ein großer Erfolg und begeisterte das Publikum nachhaltig. Umso mehr freut sich das Kantor Sebastian Fuhrmann, ihn erneut an der Orgel der Stadtkirche begrüßen zu dürfen. Als Titularorganist der Kathedrale von Bordeaux und mit nahezu 600 Konzerten in Europa, Asien und Amerika zählt Dupont zu den herausragenden Vertretern der französischen Orgelschule. Besondere Anerkennung genießt er als Improvisator, einer Disziplin, in der er international gefeiert wird.