„Horst Janssen – pars pro toto“, ist der Titel der Schau in den Räumen der Oberen Galerie im Schloss Elisabethenburg. „Das Eine steht für das Ganze“ übersetzte Museumsdirektor Philipp Adlung für Nicht-Lateiner den ideengebenden Leitsatz für die Auswahl in seiner Begrüßung. Kunstausstellungen seien neben Musik-, Literatur- und Theatergeschichte ein wichtiges Standbein der Meininger Museen, und dabei sollen auch Künstler gezeigt werden, die noch nicht so präsent im Bewusstsein sind. „Staunen Sie selbst!“, lud Adlung die Anwesenden ein, die „Spontanität und Direktheit“ der Werke Janssens zu entdecken. Dank eines anonymen Spenders gab es zudem den begleitenden Ausstellungskatalog kostenlos zum Mitnehmen.