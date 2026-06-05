Ausgangspunkt dieses Wiedererwachens ist eine Zusammenarbeit von Museum und Theater. Für die Künstler- und Mitarbeiterfotos des aktuellen Spielzeitbuchs 2025/2026 des Staatstheaters Meiningen wurden historische Kostüme aus dem Bestand der Meininger Museen mit solchen aus dem Fundus des Theaters kombiniert. In beiden Fällen handelt es sich um Gewänder aus der Zeit Herzog Georgs II. von Sachsen-Meiningen – jenes „Theaterherzogs“, der nicht nur regierte, sondern inszenierte, entwarf und mit seinen Reformen die Bühnenkunst prägte. Sein Blick für Detailtreue war legendär; selbst Knöpfe ließ er eigens aus Paris kommen. Dass seine Kostüme heute museale Kostbarkeiten sind, versteht sich beinahe von selbst.