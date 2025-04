Unsere Empfehlung für Sie Ferienspaß Schlossabenteuer mit Prinzessin Sophie Ferien daheim müssen nicht langweilig sein. Die Meininger Museen und die Stadt- und Kreisbibliothek haben sich erstmalig ein gemeinsames Programm für die Sommerferien ausgedacht.

Termine können täglich, vormittags wie nachmittags sein. Gesucht werden Personen, die gerne mit Kindern ab 4 Jahren, Erwachsenen und Senioren arbeiten, ein allgemeines Interesse an Kultur mitbringen und Freude daran haben, in die Rolle einer Prinzessin zu schlüpfen. Das Kostüm sowie eine Einarbeitung mit schriftlichem Konzept, Workshops und Teilnahme an Führungen werden gestellt.