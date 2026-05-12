Ein bisschen Großstadt, ein bisschen Welt – und am Ende ganz bewusst die Rückkehr in die Nähe von Feldern, vertrauten und kurzen Wegen zur Arbeit: Katharina Spiegel ist in Meiningen angekommen. Seit Juli vergangenen Jahres verantwortet sie die Öffentlichkeitsarbeit der Meininger Museen. Und man merkt schnell: Hier ist eine Frau, die Struktur liebt und das Offene sucht. Die gelernt hat, sich an Vorgaben zu halten – und nun die Möglichkeit genießt, selbst welche zu entwickeln.