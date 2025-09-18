Meininger Museen: Neuerwerbungen werden vorgestellt

Die Meininger Museen verfügen nicht nur über besonders vielseitige und qualitätsvolle Sammlungen. Auch quantitativ zählen sie zu den größten in Mitteldeutschland. Hervorgegangen insbesondere aus herzoglicher Sammelleidenschaft und den regionalgeschichtlichen Sammlungen des ehemaligen Hennebergisch-Altertumsforschenden Vereins ist es heute Aufgabe der Meininger Museen, die Sammlungen zu entwickeln und Lücken nach Möglichkeit zu schließen. Die Sammlungen der Meininger Museen bilden die Grundlage jeder inhaltlichen Arbeit. Von der Erforschung, der Ausstellung hin zu pädagogischen Angeboten.