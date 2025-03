Meininger Museen: Keine Langeweile in den Osterferien

Gemeinsam mit der Künstlerin Gerlinde Rusch erkunden am Dienstag, 8. April, kleine Gäste in Begleitung ihrer Eltern oder Großeltern die Sonderausstellung „Alle Fäden in der Hand“. Danach werden sie selbst zu Künstlern: Mit Nadel und Faden gestaltet jeder Teilnehmer sein eigenes Kunstwerk. Doch damit nicht genug – aus Draht werden Blumen, Blätter oder Schmetterlinge geformt. Durch das Tauchen in Papiermesser entstehen kleine Kunstobjekte. Für das Programm wird eine Teilnahmegebühr von drei Euro veranschlagt. Los geht es um 14 Uhr am Museumsshop von Schloss Elisabethenburg. Das gleiche Programm gibt es am Gründonnerstag, 17. April, um 14 Uhr in einem Workshop, der sich vorrangig an kunstbegeisterte Erwachsene richtet.