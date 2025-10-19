Alle paar Jahre stellen die Meininger Museen ihre Neuerwerbungen vor. Das Publikum soll Einblick in das Sammlungskonzept des Hauses bekommen. Immerhin nimmt jede einzelne Abteilung regelmäßig neue Stücke auf. Es geht reihum, wer von den Mitarbeitern die jeweils aktuelle Ausstellung betreut. Just im September war es wieder so weit und das Meininger Tageblatt berichtete. Zwei Räume stehen der Ausstellung für die Präsentation der zahlreichen unterschiedlichen Exponate zur Verfügung. Dieses Mal war Florian Beck als Kurator am Start. Als Leiter der Abteilung Theatergeschichte verantwortet er den ersten Raum der Schau und zur Vernissage stellte er seine Präsentation vor. Längst konnte dabei nicht jedes interessante Kunstobjekt seine entsprechende Würdigung erfahren. Deshalb gibt es hier nun eine Fortsetzung der Vorstellung von neuen Stücken aus den Sammlungen der Meininger Museen.