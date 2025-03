„Universalgenies waren in früheren Zeiten fast die Regel“, sagt Museumsdirektor Philipp Adlung bei seiner Begrüßung zur Ausstellungseröffnung am Donnerstagabend. „Wer malen konnte, hat sich meist auch als Architekt betätigt oder war noch auf anderen künstlerischen Gebieten aktiv. Erst später haben sich die Künstler auf wenige oder nur eine Ausdrucksform beschränkt.“ Ein solches Universalgenie ist Achim Freyer, dessen Bilder bis 31. August in der Mittleren Galerie der Museen zu sehen sind. In Meiningen ist sein Name bekannt, hat er doch am hiesigen Theater vor nicht allzu langer Zeit zwei Stücke inszeniert. „Wer die Inszenierungen von ihm gesehen hat, wird sicher Parallelen erkennen. Wir sind glücklich, dass diese Ausstellung zustande gekommen ist“, freut sich Adlung.