Wer zu den Schlössertagen ins Schloss Elisabethenburg kommt, der darf sich ruhig entsprechend gewanden – das dachte sich eine kleine „Prinzessin“ aus Ilmenau, die mit ihrer Familie am Pfingstsonntag frohgemut das Angebot „Zeichnen wie Georg II.“ besuchte. Im zweiten Obergeschoss lag da in der Ausstellung „Georg für alle! Die Handzeichnungen des Herzogs“ der Fokus auf „Dinos und Drachen“. „Wir haben die vierteilige Reihe nicht umsonst damit begonnen“, sagt Almut Pollmer-Schmidt, die gern fachkundig Auskunft zu diesem Aspekt aus des Herzogs Wirkens gibt: „Drachen und Dinos, das ist etwas, was Kinder heute noch lieben.“ Für die Mitarbeiterin der Meininger Museen gehört die Ausstellung, die bis Pfingstmontag lief, zu den Bemühungen, den kunstsinnigen „Georg vom Sockel zu holen“ – für diese Ausstellung etwa wurden die Bilder bewusst niedrig, auf Augenhöhe von Kindern, gehängt und mit bunten Passepartouts versehen. Angebote, „die sich gern herumsprechen dürfen“, so die Ausstellungskuratorin, wissenschaftliche Leiterin für bildende und angewandte Kunst bei den Meininger Museen.