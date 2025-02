Für die aktuellen Sonderausstellungen „Hans Hattop: Jungbrunnen Kunst“ und „Alle Fäden in der Hand – Thüringer Textilkunst“ bieten die Meininger Museen im März weitere Begleitveranstaltungen an. Kuratorin Dorothea Brandt wird am Mittwoch, 5. März und am Dienstag, 25. März, jeweils um 17 Uhr, durch die Sonderausstellung zum 100. Geburtstag von Hans Hattop dem Jüngern führen.