Ob im Prinzessinnenkleid oder in Zivil. Bei ihren Rundgängen mit Kindern wie Erwachsenen gibt es für Nadine Zentgraf immer wieder Überraschendes. Vieles versucht sie zu vermitteln, so manches ist bei den Besuchern schnell wieder vergessen. Eines aber steht für die Museumspädagogin so fest wie der Tower in London: Den Weihnachtsbaum in der Dauerausstellung behalten die meisten in Erinnerung. „Der steht sogar im Sommer“, lautet der Slogan.